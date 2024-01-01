История обменного курса мозамбикский метикал–бангладешские таки

Обменный курс мозамбикский метикал/бангладешские таки сейчас составляет 1,839, отражая изменение в размере 0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.192% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/бангладешские таки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,853, и минимумом, равным 1,839, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.651% уменьшение стоимости.