20 малазийских ринггитов в лесотские лоти
Сконвертируйте MYR в LSL по реальному обменному курсу
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|1 MYR в LSL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|3,9429
|4,0394
|Низкий
|3,8136
|3,8079
|В среднем
|3,8638
|3,9064
|Изменить
|2.27%
|-2.51%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к LSL
За последние 30 дней максимальный курс MYR к LSL составил 3,9429, а минимальный — 3,8136. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,8638. Изменение курса MYR к LSL в процентном соотношении составило 2.27.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к LSL составил 4,0394, а минимальный — 3,8079. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,9064. Изменение курса MYR к LSL в процентном соотношении составило -2.51.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в лесотские лоти
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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