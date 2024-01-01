1 тысяча малазийских ринггитов в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте MYR в KYD по реальному обменному курсу

1 000 myr
175,10 kyd

RM1,000 MYR = $0,1751 KYD

Среднерыночный курс в 20:01
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1 MYR в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17590,1759
Низкий0,17370,1714
В среднем0,17450,1739
Изменить0.58%2.14%
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Соотношение 1 MYR к KYD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к KYD составил 0,1759, а минимальный — 0,1737. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1745. Изменение курса MYR к KYD в процентном соотношении составило 0.58.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к KYD составил 0,1759, а минимальный — 0,1714. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1739. Изменение курса MYR к KYD в процентном соотношении составило 2.14.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Доллар Каймановых островов
1 MYR0,17510 KYD
5 MYR0,87551 KYD
10 MYR1,75101 KYD
20 MYR3,50202 KYD
50 MYR8,75505 KYD
100 MYR17,51010 KYD
250 MYR43,77525 KYD
500 MYR87,55050 KYD
1000 MYR175,10100 KYD
2000 MYR350,20200 KYD
5000 MYR875,50500 KYD
10000 MYR1 751,01000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Малайзийский ринггит
1 KYD5,71098 MYR
5 KYD28,55490 MYR
10 KYD57,10980 MYR
20 KYD114,21960 MYR
50 KYD285,54900 MYR
100 KYD571,09800 MYR
250 KYD1 427,74500 MYR
500 KYD2 855,49000 MYR
1000 KYD5 710,98000 MYR
2000 KYD11 421,96000 MYR
5000 KYD28 554,90000 MYR
10000 KYD57 109,80000 MYR