10 малазийских ринггитов в японские иены
Сконвертируйте MYR в JPY по реальному обменному курсу
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|1 MYR в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|34,3819
|34,3819
|Низкий
|33,3830
|32,2036
|В среднем
|33,9904
|33,3843
|Изменить
|-0.35%
|4.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к JPY
За последние 30 дней максимальный курс MYR к JPY составил 34,3819, а минимальный — 33,3830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,9904. Изменение курса MYR к JPY в процентном соотношении составило -0.35.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к JPY составил 34,3819, а минимальный — 32,2036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33,3843. Изменение курса MYR к JPY в процентном соотношении составило 4.00.
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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Японская иена
|1 MYR
|33,62480 JPY
|5 MYR
|168,12400 JPY
|10 MYR
|336,24800 JPY
|20 MYR
|672,49600 JPY
|50 MYR
|1 681,24000 JPY
|100 MYR
|3 362,48000 JPY
|250 MYR
|8 406,20000 JPY
|500 MYR
|16 812,40000 JPY
|1000 MYR
|33 624,80000 JPY
|2000 MYR
|67 249,60000 JPY
|5000 MYR
|168 124,00000 JPY
|10000 MYR
|336 248,00000 JPY
|Обменные курсы Японская иена / Малайзийский ринггит
|100 JPY
|2,97399 MYR
|1000 JPY
|29,73990 MYR
|1500 JPY
|44,60985 MYR
|2000 JPY
|59,47980 MYR
|3000 JPY
|89,21970 MYR
|5000 JPY
|148,69950 MYR
|5400 JPY
|160,59546 MYR
|10000 JPY
|297,39900 MYR
|15000 JPY
|446,09850 MYR
|20000 JPY
|594,79800 MYR
|25000 JPY
|743,49750 MYR
|30000 JPY
|892,19700 MYR