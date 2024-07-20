5 000 малазийских ринггитов в гонконгские доллары

Сконвертируйте MYR в HKD по реальному обменному курсу

5 000 myr
8 339,25 hkd

RM1,000 MYR = $1,668 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 MYR в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,67421,6742
Низкий1,65441,6375
В среднем1,66151,6569
Изменить0.65%1.86%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к HKD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к HKD составил 1,6742, а минимальный — 1,6544. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6615. Изменение курса MYR к HKD в процентном соотношении составило 0.65.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к HKD составил 1,6742, а минимальный — 1,6375. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6569. Изменение курса MYR к HKD в процентном соотношении составило 1.86.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Гонконгский доллар
1 MYR1,66785 HKD
5 MYR8,33925 HKD
10 MYR16,67850 HKD
20 MYR33,35700 HKD
50 MYR83,39250 HKD
100 MYR166,78500 HKD
250 MYR416,96250 HKD
500 MYR833,92500 HKD
1000 MYR1 667,85000 HKD
2000 MYR3 335,70000 HKD
5000 MYR8 339,25000 HKD
10000 MYR16 678,50000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Малайзийский ринггит
100 HKD59,95740 MYR
200 HKD119,91480 MYR
300 HKD179,87220 MYR
500 HKD299,78700 MYR
1000 HKD599,57400 MYR
2000 HKD1 199,14800 MYR
2500 HKD1 498,93500 MYR
3000 HKD1 798,72200 MYR
4000 HKD2 398,29600 MYR
5000 HKD2 997,87000 MYR
10000 HKD5 995,74000 MYR
20000 HKD11 991,48000 MYR