1 малазийский ринггит в гвинейские франки
Сконвертируйте MYR в GNF по реальному обменному курсу
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|1 MYR в GNF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 846,3200
|1 846,3200
|Низкий
|1 822,4400
|1 791,9300
|В среднем
|1 830,6017
|1 823,4469
|Изменить
|0.67%
|2.40%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к GNF
За последние 30 дней максимальный курс MYR к GNF составил 1 846,3200, а минимальный — 1 822,4400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 830,6017. Изменение курса MYR к GNF в процентном соотношении составило 0.67.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к GNF составил 1 846,3200, а минимальный — 1 791,9300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 823,4469. Изменение курса MYR к GNF в процентном соотношении составило 2.40.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в гвинейские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Гвинейский франк
|1 MYR
|1 838,23000 GNF
|5 MYR
|9 191,15000 GNF
|10 MYR
|18 382,30000 GNF
|20 MYR
|36 764,60000 GNF
|50 MYR
|91 911,50000 GNF
|100 MYR
|183 823,00000 GNF
|250 MYR
|459 557,50000 GNF
|500 MYR
|919 115,00000 GNF
|1000 MYR
|1 838 230,00000 GNF
|2000 MYR
|3 676 460,00000 GNF
|5000 MYR
|9 191 150,00000 GNF
|10000 MYR
|18 382 300,00000 GNF