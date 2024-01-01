История обменного курса малазийский ринггит–гвинейские франки

Обменный курс малазийский ринггит/гвинейские франки сейчас составляет 1 838,230, отражая изменение в размере -0.036% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/гвинейские франки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1 846,910, и минимумом, равным 1 832,640, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.542% увеличение стоимости.