История обменного курса малазийский ринггит–бутанские нгултрумы

Обменный курс малазийский ринггит/бутанские нгултрумы сейчас составляет 17,881, отражая изменение в размере 0.205% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.021% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 17,929, и минимумом, равным 17,842, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.230% уменьшение стоимости.