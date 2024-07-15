История обменного курса бутанский нгултрум–малайзийские ринггиты

Обменный курс бутанский нгултрум/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,056, отражая изменение в размере 0.144% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.209% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,056, и минимумом, равным 0,056, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.230% увеличение стоимости.