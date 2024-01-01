马来西亚林吉特 至不丹努尔特鲁姆 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至不丹努尔特鲁姆 的汇率目前为 18.972，较昨日变动 1.117%。过去一周，马来西亚林吉特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.282%。

过去一周，马来西亚林吉特 至不丹努尔特鲁姆 的汇率在 05-08-2024 的最高点 19.050 和 02-08-2024 的最低点 18.549 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.566%。