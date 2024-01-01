10 тысяч малазийских ринггитов в албанские леки
Сконвертируйте MYR в ALL по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MYR в ALL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|19,9226
|19,9226
|Низкий
|19,6441
|19,6087
|В среднем
|19,7649
|19,7478
|Изменить
|-0.98%
|-0.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MYR к ALL
За последние 30 дней максимальный курс MYR к ALL составил 19,9226, а минимальный — 19,6441. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 19,7649. Изменение курса MYR к ALL в процентном соотношении составило -0.98.
За последние 90 дней максимальный курс MYR к ALL составил 19,9226, а минимальный — 19,6087. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,7478. Изменение курса MYR к ALL в процентном соотношении составило -0.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в албанские леки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и ALL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в ALL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Албанский лек
|1 MYR
|19,67620 ALL
|5 MYR
|98,38100 ALL
|10 MYR
|196,76200 ALL
|20 MYR
|393,52400 ALL
|50 MYR
|983,81000 ALL
|100 MYR
|1 967,62000 ALL
|250 MYR
|4 919,05000 ALL
|500 MYR
|9 838,10000 ALL
|1000 MYR
|19 676,20000 ALL
|2000 MYR
|39 352,40000 ALL
|5000 MYR
|98 381,00000 ALL
|10000 MYR
|196 762,00000 ALL