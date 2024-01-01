История обменного курса малазийский ринггит–албанские леки

Обменный курс малазийский ринггит/албанские леки сейчас составляет 19,676, отражая изменение в размере 0.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.143% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/албанские леки колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 19,741, и минимумом, равным 19,643, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.203% увеличение стоимости.