История обменного курса албанский лек–малайзийские ринггиты

Обменный курс албанских лека/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,048, отражая изменение в размере -0.638% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.886% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,049, и минимумом, равным 0,048, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.751%.