5 мексиканских песо в уругвайские песо
Сконвертируйте MXN в UYU по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к UYU
1 MXN = 2,09020 UYU
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|1 MXN в UYU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,1524
|2,1797
|Низкий
|2,0497
|2,0179
|В среднем
|2,0904
|2,1016
|Изменение
|-2.49%
|-2.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к UYU
За последние 30 дней максимальный курс MXN к UYU составил 2,1524, а минимальный — 2,0497. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0904. Изменение курса MXN к UYU в процентном соотношении составило -2.49.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к UYU составил 2,1797, а минимальный — 2,0179. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1016. Изменение курса MXN к UYU в процентном соотношении составило -2.25.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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