10 тысяч мексиканских песо в уругвайские песо

Сконвертируйте MXN в UYU по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = $U2,090 UYU

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса MXN к UYU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UYU
1 MXN в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,15242,1797
Низкий2,04972,0179
В среднем2,09042,1016
Изменение-2.49%-2.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к UYU

За последние 30 дней максимальный курс MXN к UYU составил 2,1524, а минимальный — 2,0497. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0904. Изменение курса MXN к UYU в процентном соотношении составило -2.49.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к UYU составил 2,1797, а минимальный — 2,0179. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1016. Изменение курса MXN к UYU в процентном соотношении составило -2.25.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к UYU

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Уругвайское песо
1 MXN2,09020 UYU
5 MXN10,45100 UYU
10 MXN20,90200 UYU
20 MXN41,80400 UYU
50 MXN104,51000 UYU
100 MXN209,02000 UYU
250 MXN522,55000 UYU
500 MXN1 045,10000 UYU
1000 MXN2 090,20000 UYU
2000 MXN4 180,40000 UYU
5000 MXN10 451,00000 UYU
10000 MXN20 902,00000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Мексиканское песо
1 UYU0,47842 MXN
5 UYU2,39212 MXN
10 UYU4,78423 MXN
20 UYU9,56846 MXN
50 UYU23,92115 MXN
100 UYU47,84230 MXN
250 UYU119,60575 MXN
500 UYU239,21150 MXN
1000 UYU478,42300 MXN
2000 UYU956,84600 MXN
5000 UYU2 392,11500 MXN
10000 UYU4 784,23000 MXN