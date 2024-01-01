20 мексиканских песо в тайские баты

Сконвертируйте MXN в THB по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ฿1,698 THB

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса MXN к THB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

THB
1 MXN в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,72351,8820
Низкий1,66461,6425
В среднем1,68921,7198
Изменение-1.24%-9.26%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к THB

За последние 30 дней максимальный курс MXN к THB составил 1,7235, а минимальный — 1,6646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6892. Изменение курса MXN к THB в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к THB составил 1,8820, а минимальный — 1,6425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7198. Изменение курса MXN к THB в процентном соотношении составило -9.26.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к THB

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Тайский бат
1 MXN1,69803 THB
5 MXN8,49015 THB
10 MXN16,98030 THB
20 MXN33,96060 THB
50 MXN84,90150 THB
100 MXN169,80300 THB
250 MXN424,50750 THB
500 MXN849,01500 THB
1000 MXN1 698,03000 THB
2000 MXN3 396,06000 THB
5000 MXN8 490,15000 THB
10000 MXN16 980,30000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Мексиканское песо
1 THB0,58892 MXN
5 THB2,94459 MXN
10 THB5,88918 MXN
20 THB11,77836 MXN
50 THB29,44590 MXN
100 THB58,89180 MXN
250 THB147,22950 MXN
500 THB294,45900 MXN
1000 THB588,91800 MXN
2000 THB1 177,83600 MXN
5000 THB2 944,59000 MXN
10000 THB5 889,18000 MXN