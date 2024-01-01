1 тысяча мексиканских песо в тайские баты
Сконвертируйте MXN в THB по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MXN к THB
1 MXN = 1,69803 THB
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|1 MXN в THB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,7235
|1,8820
|Низкий
|1,6646
|1,6425
|В среднем
|1,6892
|1,7198
|Изменение
|-1.24%
|-9.26%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MXN к THB
За последние 30 дней максимальный курс MXN к THB составил 1,7235, а минимальный — 1,6646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6892. Изменение курса MXN к THB в процентном соотношении составило -1.24.
За последние 90 дней максимальный курс MXN к THB составил 1,8820, а минимальный — 1,6425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7198. Изменение курса MXN к THB в процентном соотношении составило -9.26.
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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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