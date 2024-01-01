20 мексиканских песо в гонконгские доллары

Сконвертируйте MXN в HKD по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = $0,3853 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к HKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HKD
1 MXN в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,40300,4182
Низкий0,38340,3834
В среднем0,39080,3979
Изменение-3.53%-6.97%
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Соотношение 1 MXN к HKD

За последние 30 дней максимальный курс MXN к HKD составил 0,4030, а минимальный — 0,3834. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3908. Изменение курса MXN к HKD в процентном соотношении составило -3.53.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к HKD составил 0,4182, а минимальный — 0,3834. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3979. Изменение курса MXN к HKD в процентном соотношении составило -6.97.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Гонконгский доллар
1 MXN0,38531 HKD
5 MXN1,92654 HKD
10 MXN3,85308 HKD
20 MXN7,70616 HKD
50 MXN19,26540 HKD
100 MXN38,53080 HKD
250 MXN96,32700 HKD
500 MXN192,65400 HKD
1000 MXN385,30800 HKD
2000 MXN770,61600 HKD
5000 MXN1 926,54000 HKD
10000 MXN3 853,08000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Мексиканское песо
100 HKD259,53300 MXN
200 HKD519,06600 MXN
300 HKD778,59900 MXN
500 HKD1 297,66500 MXN
1000 HKD2 595,33000 MXN
2000 HKD5 190,66000 MXN
2500 HKD6 488,32500 MXN
3000 HKD7 785,99000 MXN
4000 HKD10 381,32000 MXN
5000 HKD12 976,65000 MXN
10000 HKD25 953,30000 MXN
20000 HKD51 906,60000 MXN