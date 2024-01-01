5 мексиканских песо в китайские юани

Сконвертируйте MXN в CNY по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = ¥0,3561 CNY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 MXN в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36650,3847
Низкий0,35140,3514
В среднем0,35780,3629
Изменение-2.12%-6.48%
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Соотношение 1 MXN к CNY

За последние 30 дней максимальный курс MXN к CNY составил 0,3665, а минимальный — 0,3514. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3578. Изменение курса MXN к CNY в процентном соотношении составило -2.12.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к CNY составил 0,3847, а минимальный — 0,3514. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3629. Изменение курса MXN к CNY в процентном соотношении составило -6.48.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Китайский юань RMB
1 MXN0,35607 CNY
5 MXN1,78033 CNY
10 MXN3,56065 CNY
20 MXN7,12130 CNY
50 MXN17,80325 CNY
100 MXN35,60650 CNY
250 MXN89,01625 CNY
500 MXN178,03250 CNY
1000 MXN356,06500 CNY
2000 MXN712,13000 CNY
5000 MXN1 780,32500 CNY
10000 MXN3 560,65000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Мексиканское песо
1 CNY2,80848 MXN
5 CNY14,04240 MXN
10 CNY28,08480 MXN
20 CNY56,16960 MXN
50 CNY140,42400 MXN
100 CNY280,84800 MXN
250 CNY702,12000 MXN
500 CNY1 404,24000 MXN
1000 CNY2 808,48000 MXN
2000 CNY5 616,96000 MXN
5000 CNY14 042,40000 MXN
10000 CNY28 084,80000 MXN