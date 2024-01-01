1 тысяча мальдивских руфий в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте MVR в TWD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,1541
|2,1562
|Низкий
|2,0968
|2,0877
|В среднем
|2,1289
|2,1187
|Изменить
|2.73%
|0.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к TWD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к TWD составил 2,1541, а минимальный — 2,0968. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1289. Изменение курса MVR к TWD в процентном соотношении составило 2.73.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к TWD составил 2,1562, а минимальный — 2,0877. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1187. Изменение курса MVR к TWD в процентном соотношении составило 0.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Новый тайваньский доллар
|1 MVR
|2,15409 TWD
|5 MVR
|10,77045 TWD
|10 MVR
|21,54090 TWD
|20 MVR
|43,08180 TWD
|50 MVR
|107,70450 TWD
|100 MVR
|215,40900 TWD
|250 MVR
|538,52250 TWD
|500 MVR
|1 077,04500 TWD
|1000 MVR
|2 154,09000 TWD
|2000 MVR
|4 308,18000 TWD
|5000 MVR
|10 770,45000 TWD
|10000 MVR
|21 540,90000 TWD