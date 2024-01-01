50 новых тайваньских долларов в мальдивские руфии

Сконвертируйте TWD в MVR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = MVR0,4800 MVR

Среднерыночный курс в 17:59
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График изменения обменного курса TWD к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 TWD в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,48370,4877
Низкий0,47180,4713
В среднем0,47860,4788
Изменение1.56%1.05%
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Соотношение 1 TWD к MVR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MVR составил 0,4837, а минимальный — 0,4718. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4786. Изменение курса TWD к MVR в процентном соотношении составило 1.56.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MVR составил 0,4877, а минимальный — 0,4713. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4788. Изменение курса TWD к MVR в процентном соотношении составило 1.05.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,391,5197,775152,750,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,862115,1530,704
1 GBP1,291,71111,7931,9610,031197,0551,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,593109,880,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Мальдивская руфия
1 TWD0,48004 MVR
5 TWD2,40022 MVR
10 TWD4,80044 MVR
20 TWD9,60088 MVR
50 TWD24,00220 MVR
100 TWD48,00440 MVR
250 TWD120,01100 MVR
500 TWD240,02200 MVR
1000 TWD480,04400 MVR
2000 TWD960,08800 MVR
5000 TWD2 400,22000 MVR
10000 TWD4 800,44000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Новый тайваньский доллар
1 MVR2,08314 TWD
5 MVR10,41570 TWD
10 MVR20,83140 TWD
20 MVR41,66280 TWD
50 MVR104,15700 TWD
100 MVR208,31400 TWD
250 MVR520,78500 TWD
500 MVR1 041,57000 TWD
1000 MVR2 083,14000 TWD
2000 MVR4 166,28000 TWD
5000 MVR10 415,70000 TWD
10000 MVR20 831,40000 TWD