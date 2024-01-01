50 маврикийских рупий в гонконгские доллары

Сконвертируйте MUR в HKD по реальному обменному курсу

50 mur
8,36 hkd

₨1,000 MUR = $0,1672 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16770,1702
Низкий0,15890,1589
В среднем0,16350,1656
Изменить2.48%1.18%
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Соотношение 1 MUR к HKD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к HKD составил 0,1677, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1635. Изменение курса MUR к HKD в процентном соотношении составило 2.48.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к HKD составил 0,1702, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1656. Изменение курса MUR к HKD в процентном соотношении составило 1.18.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Гонконгский доллар
1 MUR0,16715 HKD
5 MUR0,83576 HKD
10 MUR1,67152 HKD
20 MUR3,34304 HKD
50 MUR8,35760 HKD
100 MUR16,71520 HKD
250 MUR41,78800 HKD
500 MUR83,57600 HKD
1000 MUR167,15200 HKD
2000 MUR334,30400 HKD
5000 MUR835,76000 HKD
10000 MUR1 671,52000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Маврикийская рупия
100 HKD598,25600 MUR
200 HKD1 196,51200 MUR
300 HKD1 794,76800 MUR
500 HKD2 991,28000 MUR
1000 HKD5 982,56000 MUR
2000 HKD11 965,12000 MUR
2500 HKD14 956,40000 MUR
3000 HKD17 947,68000 MUR
4000 HKD23 930,24000 MUR
5000 HKD29 912,80000 MUR
10000 HKD59 825,60000 MUR
20000 HKD119 651,20000 MUR