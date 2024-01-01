100 маврикийских рупий в гонконгские доллары
Сконвертируйте MUR в HKD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1677
|0,1702
|Низкий
|0,1589
|0,1589
|В среднем
|0,1635
|0,1656
|Изменить
|2.48%
|1.18%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к HKD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к HKD составил 0,1677, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1635. Изменение курса MUR к HKD в процентном соотношении составило 2.48.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к HKD составил 0,1702, а минимальный — 0,1589. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1656. Изменение курса MUR к HKD в процентном соотношении составило 1.18.
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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гонконгский доллар / Маврикийская рупия
|100 HKD
|598,25600 MUR
|200 HKD
|1 196,51200 MUR
|300 HKD
|1 794,76800 MUR
|500 HKD
|2 991,28000 MUR
|1000 HKD
|5 982,56000 MUR
|2000 HKD
|11 965,12000 MUR
|2500 HKD
|14 956,40000 MUR
|3000 HKD
|17 947,68000 MUR
|4000 HKD
|23 930,24000 MUR
|5000 HKD
|29 912,80000 MUR
|10000 HKD
|59 825,60000 MUR
|20000 HKD
|119 651,20000 MUR