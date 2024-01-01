2 000 мавританских угий в франки КФА BCEAO
Сконвертируйте MRU в XOF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MRU в XOF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,6253
|15,6253
|Низкий
|15,1405
|15,1405
|В среднем
|15,3876
|15,3904
|Изменить
|-2.54%
|-2.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MRU к XOF
За последние 30 дней максимальный курс MRU к XOF составил 15,6253, а минимальный — 15,1405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,3876. Изменение курса MRU к XOF в процентном соотношении составило -2.54.
За последние 90 дней максимальный курс MRU к XOF составил 15,6253, а минимальный — 15,1405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,3904. Изменение курса MRU к XOF в процентном соотношении составило -2.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мавританская угия / Франк КФА BCEAO
|1 MRU
|15,22860 XOF
|5 MRU
|76,14300 XOF
|10 MRU
|152,28600 XOF
|20 MRU
|304,57200 XOF
|50 MRU
|761,43000 XOF
|100 MRU
|1 522,86000 XOF
|250 MRU
|3 807,15000 XOF
|500 MRU
|7 614,30000 XOF
|1000 MRU
|15 228,60000 XOF
|2000 MRU
|30 457,20000 XOF
|5000 MRU
|76 143,00000 XOF
|10000 MRU
|152 286,00000 XOF