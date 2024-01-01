5 мавританских угий в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте MRU в XOF по реальному обменному курсу

5 mru
76 xof

UM1,000 MRU = CFA15,23 XOF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MRU в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий15,625315,6253
Низкий15,140515,1405
В среднем15,387615,3904
Изменить-2.54%-2.05%
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Соотношение 1 MRU к XOF

За последние 30 дней максимальный курс MRU к XOF составил 15,6253, а минимальный — 15,1405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,3876. Изменение курса MRU к XOF в процентном соотношении составило -2.54.

За последние 90 дней максимальный курс MRU к XOF составил 15,6253, а минимальный — 15,1405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,3904. Изменение курса MRU к XOF в процентном соотношении составило -2.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мавританских угий

MRU в USD

MRU в EUR

MRU в GBP

MRU в INR

MRU в JPY

MRU в RUB

MRU в AUD

MRU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мавританская угия / Франк КФА BCEAO
1 MRU15,22860 XOF
5 MRU76,14300 XOF
10 MRU152,28600 XOF
20 MRU304,57200 XOF
50 MRU761,43000 XOF
100 MRU1 522,86000 XOF
250 MRU3 807,15000 XOF
500 MRU7 614,30000 XOF
1000 MRU15 228,60000 XOF
2000 MRU30 457,20000 XOF
5000 MRU76 143,00000 XOF
10000 MRU152 286,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Мавританская угия
1 XOF0,06567 MRU
5 XOF0,32833 MRU
10 XOF0,65666 MRU
20 XOF1,31332 MRU
50 XOF3,28330 MRU
100 XOF6,56659 MRU
250 XOF16,41648 MRU
500 XOF32,83295 MRU
1000 XOF65,66590 MRU
2000 XOF131,33180 MRU
5000 XOF328,32950 MRU
10000 XOF656,65900 MRU