1 шри-ланкийская рупия в патаки Макао

Сконвертируйте LKR в MOP по реальному обменному курсу

1 lkr
0.03 mop

1.00000 LKR = 0.02580 MOP

Среднерыночный курс в 17:40
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Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352550.79767183.05141.541780.93111.347053.67295
1 CAD0.73934410.58975361.40361.139910.6884340.9959342.71557
1 GBP1.253651.695621104.1171.932861.167291.688734.60459
1 INR0.01204070.01628570.0096045410.01856420.01121160.01621950.044225

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Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Патака Макао
1 LKR0.02580 MOP
5 LKR0.12900 MOP
10 LKR0.25799 MOP
20 LKR0.51599 MOP
50 LKR1.28997 MOP
100 LKR2.57995 MOP
250 LKR6.44987 MOP
500 LKR12.89975 MOP
1000 LKR25.79950 MOP
2000 LKR51.59900 MOP
5000 LKR128.99750 MOP
10000 LKR257.99500 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Шри-Ланкийская рупия
1 MOP38.76050 LKR
5 MOP193.80250 LKR
10 MOP387.60500 LKR
20 MOP775.21000 LKR
50 MOP1938.02500 LKR
100 MOP3876.05000 LKR
250 MOP9690.12500 LKR
500 MOP19380.25000 LKR
1000 MOP38760.50000 LKR
2000 MOP77521.00000 LKR
5000 MOP193802.50000 LKR
10000 MOP387605.00000 LKR