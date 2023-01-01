1 кенийский шиллинг в польские злотые

Сконвертируйте KES в PLN по реальному обменному курсу

1 kes
0.03 pln

1.00000 KES = 0.02958 PLN

Среднерыночный курс в 15:24 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KES к PLN

1 мин. назад 1 KES → 0 PLN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.067188.68721.442511.65660.956218.2314
1GBP1.1619811.24103.0571.676231.925021.1110921.1854
1USD0.937150.806452183.11051.35181.552430.896117.085
1INR0.01127560.009703370.012032210.01626510.01867910.0107820.20557

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Польский злотый
1 KES0.02958 PLN
5 KES0.14791 PLN
10 KES0.29581 PLN
20 KES0.59163 PLN
50 KES1.47907 PLN
100 KES2.95813 PLN
250 KES7.39533 PLN
500 KES14.79065 PLN
1000 KES29.58130 PLN
2000 KES59.16260 PLN
5000 KES147.90650 PLN
10000 KES295.81300 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Кенийский шиллинг
1 PLN33.80510 KES
5 PLN169.02550 KES
10 PLN338.05100 KES
20 PLN676.10200 KES
50 PLN1690.25500 KES
100 PLN3380.51000 KES
250 PLN8451.27500 KES
500 PLN16902.55000 KES
1000 PLN33805.10000 KES
2000 PLN67610.20000 KES
5000 PLN169025.50000 KES
10000 PLN338051.00000 KES