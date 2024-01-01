5 000 фунтов Джерси в венгерские форинты

Сконвертируйте JEP в HUF по реальному обменному курсу

5 000 jep
2 317 435 huf

£1,000 JEP = Ft463,5 HUF

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в HUFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий469,2720472,0310
Низкий463,4870449,0160
В среднем466,4570460,3913
Изменить-1.23%1.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к HUF

За последние 30 дней максимальный курс JEP к HUF составил 469,2720, а минимальный — 463,4870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 466,4570. Изменение курса JEP к HUF в процентном соотношении составило -1.23.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к HUF составил 472,0310, а минимальный — 449,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 460,3913. Изменение курса JEP к HUF в процентном соотношении составило 1.23.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в венгерские форинты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Венгерский форинт
1 JEP463,48700 HUF
5 JEP2 317,43500 HUF
10 JEP4 634,87000 HUF
20 JEP9 269,74000 HUF
50 JEP23 174,35000 HUF
100 JEP46 348,70000 HUF
250 JEP115 871,75000 HUF
500 JEP231 743,50000 HUF
1000 JEP463 487,00000 HUF
2000 JEP926 974,00000 HUF
5000 JEP2 317 435,00000 HUF
10000 JEP4 634 870,00000 HUF
Обменные курсы Венгерский форинт / Фунт Джерси
2000 HUF4,31512 JEP
5000 HUF10,78780 JEP
10000 HUF21,57560 JEP
15000 HUF32,36340 JEP
20000 HUF43,15120 JEP
30000 HUF64,72680 JEP
40000 HUF86,30240 JEP
50000 HUF107,87800 JEP
60000 HUF129,45360 JEP
100000 HUF215,75600 JEP
150000 HUF323,63400 JEP
200000 HUF431,51200 JEP