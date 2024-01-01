5 фунтов Джерси в венгерские форинты
Сконвертируйте JEP в HUF по реальному обменному курсу
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|1 JEP в HUF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|469,2720
|472,0310
|Низкий
|463,4870
|449,0160
|В среднем
|466,4570
|460,3913
|Изменить
|-1.23%
|1.23%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 JEP к HUF
За последние 30 дней максимальный курс JEP к HUF составил 469,2720, а минимальный — 463,4870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 466,4570. Изменение курса JEP к HUF в процентном соотношении составило -1.23.
За последние 90 дней максимальный курс JEP к HUF составил 472,0310, а минимальный — 449,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 460,3913. Изменение курса JEP к HUF в процентном соотношении составило 1.23.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в венгерские форинты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и HUF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в HUF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт Джерси / Венгерский форинт
|1 JEP
|463,48700 HUF
|5 JEP
|2 317,43500 HUF
|10 JEP
|4 634,87000 HUF
|20 JEP
|9 269,74000 HUF
|50 JEP
|23 174,35000 HUF
|100 JEP
|46 348,70000 HUF
|250 JEP
|115 871,75000 HUF
|500 JEP
|231 743,50000 HUF
|1000 JEP
|463 487,00000 HUF
|2000 JEP
|926 974,00000 HUF
|5000 JEP
|2 317 435,00000 HUF
|10000 JEP
|4 634 870,00000 HUF
|Обменные курсы Венгерский форинт / Фунт Джерси
|2000 HUF
|4,31512 JEP
|5000 HUF
|10,78780 JEP
|10000 HUF
|21,57560 JEP
|15000 HUF
|32,36340 JEP
|20000 HUF
|43,15120 JEP
|30000 HUF
|64,72680 JEP
|40000 HUF
|86,30240 JEP
|50000 HUF
|107,87800 JEP
|60000 HUF
|129,45360 JEP
|100000 HUF
|215,75600 JEP
|150000 HUF
|323,63400 JEP
|200000 HUF
|431,51200 JEP