История обменного курса фунт Джерси–венгерские форинты

Обменный курс фунт Джерси/венгерские форинты сейчас составляет 463,487, отражая изменение в размере -0.163% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт Джерси оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.701% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт Джерси/венгерские форинты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 468,221, и минимумом, равным 463,071, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.312% уменьшение стоимости.