100 фунтов Джерси в швейцарские франки

Сконвертируйте JEP в CHF по реальному обменному курсу

100 jep
114,80 chf

£1,000 JEP = SFr.1,148 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,16321,1665
Низкий1,12871,1237
В среднем1,14541,1442
Изменить1.71%1.81%
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Соотношение 1 JEP к CHF

За последние 30 дней максимальный курс JEP к CHF составил 1,1632, а минимальный — 1,1287. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1454. Изменение курса JEP к CHF в процентном соотношении составило 1.71.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к CHF составил 1,1665, а минимальный — 1,1237. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1442. Изменение курса JEP к CHF в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Швейцарский франк
1 JEP1,14801 CHF
5 JEP5,74005 CHF
10 JEP11,48010 CHF
20 JEP22,96020 CHF
50 JEP57,40050 CHF
100 JEP114,80100 CHF
250 JEP287,00250 CHF
500 JEP574,00500 CHF
1000 JEP1 148,01000 CHF
2000 JEP2 296,02000 CHF
5000 JEP5 740,05000 CHF
10000 JEP11 480,10000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Фунт Джерси
1 CHF0,87107 JEP
5 CHF4,35537 JEP
10 CHF8,71073 JEP
20 CHF17,42146 JEP
50 CHF43,55365 JEP
100 CHF87,10730 JEP
250 CHF217,76825 JEP
500 CHF435,53650 JEP
1000 CHF871,07300 JEP
2000 CHF1 742,14600 JEP
5000 CHF4 355,36500 JEP
10000 CHF8 710,73000 JEP