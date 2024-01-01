10 швейцарских франков в джерсийские фунты

Сконвертируйте CHF в JEP по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = £0,8839 JEP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 CHF в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,89790,9068
Низкий0,88390,8811
В среднем0,88970,8926
Изменение-0.61%-2.43%
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Соотношение 1 CHF к JEP

За последние 30 дней максимальный курс CHF к JEP составил 0,8979, а минимальный — 0,8839. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8897. Изменение курса CHF к JEP в процентном соотношении составило -0.61.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к JEP составил 0,9068, а минимальный — 0,8811. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8926. Изменение курса CHF к JEP в процентном соотношении составило -2.43.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Фунт Джерси
1 CHF0,88393 JEP
5 CHF4,41963 JEP
10 CHF8,83926 JEP
20 CHF17,67852 JEP
50 CHF44,19630 JEP
100 CHF88,39260 JEP
250 CHF220,98150 JEP
500 CHF441,96300 JEP
1000 CHF883,92600 JEP
2000 CHF1 767,85200 JEP
5000 CHF4 419,63000 JEP
10000 CHF8 839,26000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Швейцарский франк
1 JEP1,13132 CHF
5 JEP5,65660 CHF
10 JEP11,31320 CHF
20 JEP22,62640 CHF
50 JEP56,56600 CHF
100 JEP113,13200 CHF
250 JEP282,83000 CHF
500 JEP565,66000 CHF
1000 JEP1 131,32000 CHF
2000 JEP2 262,64000 CHF
5000 JEP5 656,60000 CHF
10000 JEP11 313,20000 CHF