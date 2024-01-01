20 исландских крон в монгольские тугрики

Сконвертируйте ISK в MNT по реальному обменному курсу

20 isk
491,58 mnt

kr1,000 ISK = ₮24,58 MNT

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,735824,7358
Низкий24,236023,8971
В среднем24,466524,3478
Изменить1.21%2.85%
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Соотношение 1 ISK к MNT

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MNT составил 24,7358, а минимальный — 24,2360. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,4665. Изменение курса ISK к MNT в процентном соотношении составило 1.21.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MNT составил 24,7358, а минимальный — 23,8971. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,3478. Изменение курса ISK к MNT в процентном соотношении составило 2.85.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Монгольский тугрик
1 ISK24,57920 MNT
5 ISK122,89600 MNT
10 ISK245,79200 MNT
20 ISK491,58400 MNT
50 ISK1 228,96000 MNT
100 ISK2 457,92000 MNT
250 ISK6 144,80000 MNT
500 ISK12 289,60000 MNT
1000 ISK24 579,20000 MNT
2000 ISK49 158,40000 MNT
5000 ISK122 896,00000 MNT
10000 ISK245 792,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Исландская крона
1 MNT0,04068 ISK
5 MNT0,20342 ISK
10 MNT0,40685 ISK
20 MNT0,81370 ISK
50 MNT2,03424 ISK
100 MNT4,06848 ISK
250 MNT10,17120 ISK
500 MNT20,34240 ISK
1000 MNT40,68480 ISK
2000 MNT81,36960 ISK
5000 MNT203,42400 ISK
10000 MNT406,84800 ISK