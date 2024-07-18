История обменного курса исландская крона–монгольские тугрики

Обменный курс исландская крона/монгольские тугрики сейчас составляет 24,579, отражая изменение в размере -0.439% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.535% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 24,799, и минимумом, равным 24,547, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.385% увеличение стоимости.