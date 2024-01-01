2 000 исландских крон в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте ISK в HNL по реальному обменному курсу

2 000 isk
360,23 hnl

kr1,000 ISK = L0,1801 HNL

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18140,1814
Низкий0,17750,1752
В среднем0,17940,1785
Изменить0.90%2.81%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к HNL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к HNL составил 0,1814, а минимальный — 0,1775. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1794. Изменение курса ISK к HNL в процентном соотношении составило 0.90.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к HNL составил 0,1814, а минимальный — 0,1752. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1785. Изменение курса ISK к HNL в процентном соотношении составило 2.81.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Гондурасская лемпира
1 ISK0,18012 HNL
5 ISK0,90058 HNL
10 ISK1,80116 HNL
20 ISK3,60232 HNL
50 ISK9,00580 HNL
100 ISK18,01160 HNL
250 ISK45,02900 HNL
500 ISK90,05800 HNL
1000 ISK180,11600 HNL
2000 ISK360,23200 HNL
5000 ISK900,58000 HNL
10000 ISK1 801,16000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Исландская крона
1 HNL5,55199 ISK
5 HNL27,75995 ISK
10 HNL55,51990 ISK
20 HNL111,03980 ISK
50 HNL277,59950 ISK
100 HNL555,19900 ISK
250 HNL1 387,99750 ISK
500 HNL2 775,99500 ISK
1000 HNL5 551,99000 ISK
2000 HNL11 103,98000 ISK
5000 HNL27 759,95000 ISK
10000 HNL55 519,90000 ISK