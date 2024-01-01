5 исландских крон в ганские седи

Сконвертируйте ISK в GHS по реальному обменному курсу

5 isk
0,54 ghs

kr1,000 ISK = GH¢0,1073 GHS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10780,1078
Низкий0,10290,0921
В среднем0,10560,1011
Изменить4.24%16.57%
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Соотношение 1 ISK к GHS

За последние 30 дней максимальный курс ISK к GHS составил 0,1078, а минимальный — 0,1029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1056. Изменение курса ISK к GHS в процентном соотношении составило 4.24.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к GHS составил 0,1078, а минимальный — 0,0921. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1011. Изменение курса ISK к GHS в процентном соотношении составило 16.57.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Ганский седи
1 ISK0,10731 GHS
5 ISK0,53655 GHS
10 ISK1,07310 GHS
20 ISK2,14620 GHS
50 ISK5,36550 GHS
100 ISK10,73100 GHS
250 ISK26,82750 GHS
500 ISK53,65500 GHS
1000 ISK107,31000 GHS
2000 ISK214,62000 GHS
5000 ISK536,55000 GHS
10000 ISK1 073,10000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Исландская крона
1 GHS9,31877 ISK
5 GHS46,59385 ISK
10 GHS93,18770 ISK
20 GHS186,37540 ISK
50 GHS465,93850 ISK
100 GHS931,87700 ISK
250 GHS2 329,69250 ISK
500 GHS4 659,38500 ISK
1000 GHS9 318,77000 ISK
2000 GHS18 637,54000 ISK
5000 GHS46 593,85000 ISK
10000 GHS93 187,70000 ISK