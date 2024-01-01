1 тысяча исландских крон в британские фунты стерлингов
Сконвертируйте ISK в GBP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ISK в GBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0057
|0,0057
|Низкий
|0,0056
|0,0056
|В среднем
|0,0057
|0,0057
|Изменить
|-0.38%
|-1.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к GBP
За последние 30 дней максимальный курс ISK к GBP составил 0,0057, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0057. Изменение курса ISK к GBP в процентном соотношении составило -0.38.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к GBP составил 0,0057, а минимальный — 0,0056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0057. Изменение курса ISK к GBP в процентном соотношении составило -1.65.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в британские фунты стерлингов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Исландская крона
|1 GBP
|177,61900 ISK
|5 GBP
|888,09500 ISK
|10 GBP
|1 776,19000 ISK
|20 GBP
|3 552,38000 ISK
|50 GBP
|8 880,95000 ISK
|100 GBP
|17 761,90000 ISK
|250 GBP
|44 404,75000 ISK
|500 GBP
|88 809,50000 ISK
|1000 GBP
|177 619,00000 ISK
|2000 GBP
|355 238,00000 ISK
|5000 GBP
|888 095,00000 ISK
|10000 GBP
|1 776 190,00000 ISK