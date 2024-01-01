10 исландских крон в франки Джибути

Сконвертируйте ISK в DJF по реальному обменному курсу

10 isk
13 djf

kr1,000 ISK = Fdj1,292 DJF

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,30031,3003
Низкий1,27271,2580
В среднем1,28591,2809
Изменить1.15%2.68%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к DJF

За последние 30 дней максимальный курс ISK к DJF составил 1,3003, а минимальный — 1,2727. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2859. Изменение курса ISK к DJF в процентном соотношении составило 1.15.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к DJF составил 1,3003, а минимальный — 1,2580. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2809. Изменение курса ISK к DJF в процентном соотношении составило 2.68.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Франк Джибути
1 ISK1,29175 DJF
5 ISK6,45875 DJF
10 ISK12,91750 DJF
20 ISK25,83500 DJF
50 ISK64,58750 DJF
100 ISK129,17500 DJF
250 ISK322,93750 DJF
500 ISK645,87500 DJF
1000 ISK1 291,75000 DJF
2000 ISK2 583,50000 DJF
5000 ISK6 458,75000 DJF
10000 ISK12 917,50000 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Исландская крона
1 DJF0,77414 ISK
5 DJF3,87072 ISK
10 DJF7,74143 ISK
20 DJF15,48286 ISK
50 DJF38,70715 ISK
100 DJF77,41430 ISK
250 DJF193,53575 ISK
500 DJF387,07150 ISK
1000 DJF774,14300 ISK
2000 DJF1 548,28600 ISK
5000 DJF3 870,71500 ISK
10000 DJF7 741,43000 ISK