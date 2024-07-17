История обменного курса исландская крона–франки Джибути

Обменный курс исландская крона/франки Джибути сейчас составляет 1,292, отражая изменение в размере -0.121% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.482% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/франки Джибути колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,303, и минимумом, равным 1,291, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.