История обменного курса франк Джибути–исландские кроны

Обменный курс франка Джибути/исландские кроны сейчас составляет 0,780, отражая изменение в размере 0.464% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.096% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/исландские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,781, и минимумом, равным 0,766, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.881%.