10 тысяч исландских крон в боливийские боливиано

Сконвертируйте ISK в BOB по реальному обменному курсу

10 000 isk
502,29 bob

kr1,000 ISK = Bs0,05023 BOB

Среднерыночный курс в 20:44
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05060,0506
Низкий0,04940,0488
В среднем0,04990,0498
Изменить1.53%2.91%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к BOB

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BOB составил 0,0506, а минимальный — 0,0494. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0499. Изменение курса ISK к BOB в процентном соотношении составило 1.53.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BOB составил 0,0506, а минимальный — 0,0488. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0498. Изменение курса ISK к BOB в процентном соотношении составило 2.91.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,273
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,886
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,582
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,306

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Боливийский боливиано
1 ISK0,05023 BOB
5 ISK0,25115 BOB
10 ISK0,50229 BOB
20 ISK1,00458 BOB
50 ISK2,51145 BOB
100 ISK5,02290 BOB
250 ISK12,55725 BOB
500 ISK25,11450 BOB
1000 ISK50,22900 BOB
2000 ISK100,45800 BOB
5000 ISK251,14500 BOB
10000 ISK502,29000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Исландская крона
1 BOB19,90880 ISK
5 BOB99,54400 ISK
10 BOB199,08800 ISK
20 BOB398,17600 ISK
50 BOB995,44000 ISK
100 BOB1 990,88000 ISK
250 BOB4 977,20000 ISK
500 BOB9 954,40000 ISK
1000 BOB19 908,80000 ISK
2000 BOB39 817,60000 ISK
5000 BOB99 544,00000 ISK
10000 BOB199 088,00000 ISK