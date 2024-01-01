1 исландская крона в барбадосские доллары

Сконвертируйте ISK в BBD по реальному обменному курсу

1 isk
0,01 bbd

kr1,000 ISK = Bds$0,01454 BBD

Среднерыночный курс в 20:35
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1 ISK в BBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01460,0146
Низкий0,01430,0142
В среднем0,01450,0144
Изменить1.13%2.67%
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Соотношение 1 ISK к BBD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BBD составил 0,0146, а минимальный — 0,0143. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0145. Изменение курса ISK к BBD в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BBD составил 0,0146, а минимальный — 0,0142. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0144. Изменение курса ISK к BBD в процентном соотношении составило 2.67.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66518,27
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,881
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,58
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21313,305

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в барбадосские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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ISK в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Барбадосский доллар
1 ISK0,01454 BBD
5 ISK0,07270 BBD
10 ISK0,14541 BBD
20 ISK0,29081 BBD
50 ISK0,72704 BBD
100 ISK1,45407 BBD
250 ISK3,63518 BBD
500 ISK7,27035 BBD
1000 ISK14,54070 BBD
2000 ISK29,08140 BBD
5000 ISK72,70350 BBD
10000 ISK145,40700 BBD
Обменные курсы Барбадосский доллар / Исландская крона
1 BBD68,77250 ISK
5 BBD343,86250 ISK
10 BBD687,72500 ISK
20 BBD1 375,45000 ISK
50 BBD3 438,62500 ISK
100 BBD6 877,25000 ISK
250 BBD17 193,12500 ISK
500 BBD34 386,25000 ISK
1000 BBD68 772,50000 ISK
2000 BBD137 545,00000 ISK
5000 BBD343 862,50000 ISK
10000 BBD687 725,00000 ISK