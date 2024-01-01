100 исландских крон в арубанские флорины
Сконвертируйте ISK в AWG по реальному обменному курсу
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|1 ISK в AWG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0131
|0,0131
|Низкий
|0,0128
|0,0127
|В среднем
|0,0130
|0,0129
|Изменить
|1.13%
|2.67%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к AWG
За последние 30 дней максимальный курс ISK к AWG составил 0,0131, а минимальный — 0,0128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0130. Изменение курса ISK к AWG в процентном соотношении составило 1.13.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к AWG составил 0,0131, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0129. Изменение курса ISK к AWG в процентном соотношении составило 2.67.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в арубанские флорины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Арубанский флорин / Исландская крона
|1 AWG
|76,84080 ISK
|5 AWG
|384,20400 ISK
|10 AWG
|768,40800 ISK
|20 AWG
|1 536,81600 ISK
|50 AWG
|3 842,04000 ISK
|100 AWG
|7 684,08000 ISK
|250 AWG
|19 210,20000 ISK
|500 AWG
|38 420,40000 ISK
|1000 AWG
|76 840,80000 ISK
|2000 AWG
|153 681,60000 ISK
|5000 AWG
|384 204,00000 ISK
|10000 AWG
|768 408,00000 ISK