1 израильский новый шекель в сальвадорские колоны
Сконвертируйте ILS в SVC по реальному обменному курсу
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|1 ILS в SVC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,4327
|2,4327
|Низкий
|2,3182
|2,3015
|В среднем
|2,3644
|2,3570
|Изменить
|1.96%
|3.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к SVC
За последние 30 дней максимальный курс ILS к SVC составил 2,4327, а минимальный — 2,3182. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3644. Изменение курса ILS к SVC в процентном соотношении составило 1.96.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к SVC составил 2,4327, а минимальный — 2,3015. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3570. Изменение курса ILS к SVC в процентном соотношении составило 3.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сальвадорские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Сальвадорский колон
|1 ILS
|2,39999 SVC
|5 ILS
|11,99995 SVC
|10 ILS
|23,99990 SVC
|20 ILS
|47,99980 SVC
|50 ILS
|119,99950 SVC
|100 ILS
|239,99900 SVC
|250 ILS
|599,99750 SVC
|500 ILS
|1 199,99500 SVC
|1000 ILS
|2 399,99000 SVC
|2000 ILS
|4 799,98000 SVC
|5000 ILS
|11 999,95000 SVC
|10000 ILS
|23 999,90000 SVC