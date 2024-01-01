10 израильских новых шекелей в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте ILS в SHP по реальному обменному курсу

10 ils
2,12 shp

₪1,000 ILS = £0,2122 SHP

Среднерыночный курс в 16:20
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1 ILS в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21140,2124
Изменить0.32%-1.15%
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Соотношение 1 ILS к SHP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к SHP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2114. Изменение курса ILS к SHP в процентном соотношении составило 0.32.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к SHP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к SHP в процентном соотношении составило -1.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1431,4941,6270,96719,607
1 GBP1,18711,292108,1571,7731,9311,14823,268
1 USD0,9180,774183,711,3721,4950,88818,008
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фунт Святой Елены
1 ILS0,21221 SHP
5 ILS1,06106 SHP
10 ILS2,12211 SHP
20 ILS4,24422 SHP
50 ILS10,61055 SHP
100 ILS21,22110 SHP
250 ILS53,05275 SHP
500 ILS106,10550 SHP
1000 ILS212,21100 SHP
2000 ILS424,42200 SHP
5000 ILS1 061,05500 SHP
10000 ILS2 122,11000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Израильский новый шекель
1 SHP4,71230 ILS
5 SHP23,56150 ILS
10 SHP47,12300 ILS
20 SHP94,24600 ILS
50 SHP235,61500 ILS
100 SHP471,23000 ILS
250 SHP1 178,07500 ILS
500 SHP2 356,15000 ILS
1000 SHP4 712,30000 ILS
2000 SHP9 424,60000 ILS
5000 SHP23 561,50000 ILS
10000 SHP47 123,00000 ILS