10 израильских новых шекелей в доллары Соломоновых островов
Сконвертируйте ILS в SBD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в SBD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2,3022
|2,3022
|Низкий
|2,1893
|2,1516
|В среднем
|2,2350
|2,2333
|Изменить
|1.69%
|4.06%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к SBD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к SBD составил 2,3022, а минимальный — 2,1893. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2350. Изменение курса ILS к SBD в процентном соотношении составило 1.69.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к SBD составил 2,3022, а минимальный — 2,1516. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2333. Изменение курса ILS к SBD в процентном соотношении составило 4.06.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в доллары Соломоновых островов
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Доллар Соломоновых островов
|1 ILS
|2,25888 SBD
|5 ILS
|11,29440 SBD
|10 ILS
|22,58880 SBD
|20 ILS
|45,17760 SBD
|50 ILS
|112,94400 SBD
|100 ILS
|225,88800 SBD
|250 ILS
|564,72000 SBD
|500 ILS
|1 129,44000 SBD
|1000 ILS
|2 258,88000 SBD
|2000 ILS
|4 517,76000 SBD
|5000 ILS
|11 294,40000 SBD
|10000 ILS
|22 588,80000 SBD
|Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Израильский новый шекель
|1 SBD
|0,44270 ILS
|5 SBD
|2,21349 ILS
|10 SBD
|4,42697 ILS
|20 SBD
|8,85394 ILS
|50 SBD
|22,13485 ILS
|100 SBD
|44,26970 ILS
|250 SBD
|110,67425 ILS
|500 SBD
|221,34850 ILS
|1000 SBD
|442,69700 ILS
|2000 SBD
|885,39400 ILS
|5000 SBD
|2 213,48500 ILS
|10000 SBD
|4 426,97000 ILS