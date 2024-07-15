История обменного курса израильский новый шекель–доллары Соломоновых островов

Обменный курс израильский новый шекель/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 2,259, отражая изменение в размере 0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.512% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,304, и минимумом, равным 2,236, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.904% уменьшение стоимости.