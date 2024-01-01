50 израильских новых шекелей в катарские риалы

Сконвертируйте ILS в QAR по реальному обменному курсу

50 ils
49,98 qar

₪1,000 ILS = QR0,9995 QAR

Среднерыночный курс в 16:06
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1 ILS в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,01391,0139
Низкий0,96590,9590
В среднем0,98520,9821
Изменить1.94%3.24%
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Соотношение 1 ILS к QAR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к QAR составил 1,0139, а минимальный — 0,9659. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9852. Изменение курса ILS к QAR в процентном соотношении составило 1.94.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к QAR составил 1,0139, а минимальный — 0,9590. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9821. Изменение курса ILS к QAR в процентном соотношении составило 3.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1441,4941,6270,96719,573
1 GBP1,18711,292108,1681,7741,9311,14823,229
1 USD0,9190,774183,7181,3731,4950,88917,978
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Катарский риал
1 ILS0,99955 QAR
5 ILS4,99774 QAR
10 ILS9,99548 QAR
20 ILS19,99096 QAR
50 ILS49,97740 QAR
100 ILS99,95480 QAR
250 ILS249,88700 QAR
500 ILS499,77400 QAR
1000 ILS999,54800 QAR
2000 ILS1 999,09600 QAR
5000 ILS4 997,74000 QAR
10000 ILS9 995,48000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Израильский новый шекель
1 QAR1,00045 ILS
5 QAR5,00225 ILS
10 QAR10,00450 ILS
20 QAR20,00900 ILS
50 QAR50,02250 ILS
100 QAR100,04500 ILS
250 QAR250,11250 ILS
500 QAR500,22500 ILS
1000 QAR1 000,45000 ILS
2000 QAR2 000,90000 ILS
5000 QAR5 002,25000 ILS
10000 QAR10 004,50000 ILS