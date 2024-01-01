500 израильских новых шекелей в лесотские лоти

Сконвертируйте ILS в LSL по реальному обменному курсу

500 ils
2 506,90 lsl

₪1,000 ILS = L5,014 LSL

Среднерыночный курс в 15:23
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1 ILS в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,03725,0946
Низкий4,78304,7830
В среднем4,90404,9641
Изменить3.91%-1.20%
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Соотношение 1 ILS к LSL

За последние 30 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0372, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9040. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило 3.91.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9641. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило -1.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1481,4951,6270,96819,537
1 GBP1,18711,292108,1511,7741,9311,14823,181
1 USD0,9180,774183,7181,3731,4950,88917,944
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Лесотский лоти
1 ILS5,01380 LSL
5 ILS25,06900 LSL
10 ILS50,13800 LSL
20 ILS100,27600 LSL
50 ILS250,69000 LSL
100 ILS501,38000 LSL
250 ILS1 253,45000 LSL
500 ILS2 506,90000 LSL
1000 ILS5 013,80000 LSL
2000 ILS10 027,60000 LSL
5000 ILS25 069,00000 LSL
10000 ILS50 138,00000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Израильский новый шекель
1 LSL0,19945 ILS
5 LSL0,99725 ILS
10 LSL1,99450 ILS
20 LSL3,98900 ILS
50 LSL9,97250 ILS
100 LSL19,94500 ILS
250 LSL49,86250 ILS
500 LSL99,72500 ILS
1000 LSL199,45000 ILS
2000 LSL398,90000 ILS
5000 LSL997,25000 ILS
10000 LSL1 994,50000 ILS