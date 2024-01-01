250 израильских новых шекелей в лесотские лоти
Сконвертируйте ILS в LSL по реальному обменному курсу
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|1 ILS в LSL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,0372
|5,0946
|Низкий
|4,7830
|4,7830
|В среднем
|4,9040
|4,9641
|Изменить
|3.88%
|-1.23%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к LSL
За последние 30 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0372, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,9040. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило 3.88.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к LSL составил 5,0946, а минимальный — 4,7830. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9641. Изменение курса ILS к LSL в процентном соотношении составило -1.23.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в лесотские лоти
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Лесотский лоти
|1 ILS
|5,01189 LSL
|5 ILS
|25,05945 LSL
|10 ILS
|50,11890 LSL
|20 ILS
|100,23780 LSL
|50 ILS
|250,59450 LSL
|100 ILS
|501,18900 LSL
|250 ILS
|1 252,97250 LSL
|500 ILS
|2 505,94500 LSL
|1000 ILS
|5 011,89000 LSL
|2000 ILS
|10 023,78000 LSL
|5000 ILS
|25 059,45000 LSL
|10000 ILS
|50 118,90000 LSL